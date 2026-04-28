関電工 [東証Ｐ] が4月28日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比42.8％増の849億円に拡大し、27年3月期も前期比6.5％増の905億円に伸びを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。5期連続増収、6期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を120円→124円(前の期は82円)に増額し、今期も前期比6円増の130円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常