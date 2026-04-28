川崎設備工業 [名証Ｍ] が4月28日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比82.4％増の49.8億円に拡大し、27年3月期も前期比1.5％増の50.6億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。4期連続増収、増益になる。 同時に、前期の年間配当を75円→95円(前の期は50円)に増額し、今期も95円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比