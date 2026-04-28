ＣＣＩグループ [東証Ｐ] が4月28日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比60.6％増の197億円に伸び、27年3月期も前期比34.1％増の265億円に拡大を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は30円とし、前期の株式分割を考慮した実質配当は30.4％増配とする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比18.7％減の6.7