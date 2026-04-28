福井銀行 [東証Ｐ] が4月28日後場(13:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の105億円→134億円(前の期は87億円)に27.6％上方修正し、増益率が20.7％増→54.0％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の55.8億円→84.8億円(前年同期は24.3億円)に52.0％増額し、増益率が2.3倍→3.5倍に拡大する計算