アイシン [東証Ｐ] が4月28日後場(13:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比59.6％増の1716億円に拡大したが、27年3月期は前期比12.6％減の1500億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を65円→70円(前の期は120円)に増額し、今期も前期比5円増の75円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比11.3％増の643億円に伸びたが、