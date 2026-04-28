28日13時現在の日経平均株価は前日比536.75円（-0.89％）安の6万.61円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1126、値下がりは384、変わらずは56と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は460.19円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が342.73円、東エレク が156.88円、日東電 が44.58円、ファナック が40.39円と続いている。 プラス寄与度トップはファストリ