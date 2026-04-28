卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」が4月28日から5月10日にかけて行われる。2年ぶりの団体戦となり、各国の戦いに注目が集まる。そうした中、55年ぶりの金メダルを狙う日本女子の前に立ちはだかるのが中国。世界ランキング上位者を揃え、6連覇中の王国が最大のライバルとなる。 ■陳夢に代わり22歳の蒯曼が台頭 日本は前回の釜山大会決勝で中国と対戦し、ゲームカウント2&