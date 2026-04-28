昨年9月に双子の男児を出産した歌手・タレントの中川翔子さんが4月28日、自身のインスタグラムを更新。離乳食について綴りました。 【写真を見る】【 中川翔子 】「離乳食ストックいっぱいこさえた」「弟くんは早く食わせろ！とピラニアみたいフリフリしながらくらいつく！」「本当に一瞬で成長していくなぁ」中川さんは「離乳食ストックいっぱいこさえたぱんがゆやるの忘れたけどかなりできた！」と綴り、パックに詰めて重