■MLBドジャースーマーリンズ（日本時間28日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの山本由伸（27）が本拠地でのマーリンズ戦で今季6度目の先発、5回、87球を投げて、被安打5（1本塁打）、奪三振4、四死球4、失点4（自責点3）。今季ワーストの4四球で4失点、連続QS（クオリティスタート）は5試合でストップしてしまった。前回22日のジャイアンツ戦は1回に3失点し2敗目を喫した。「初回、最小失点にも抑えられず、悔しい立ち上がり