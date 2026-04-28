今月14日、千葉県白子町の県道で、20代の男性が運転する車の助手席のドアなどを叩き「出てこいよ」などと怒鳴りつけて、刃物のようなものを見せながら脅迫したとして逮捕された78歳の男性について、千葉地検はきのう（27日）付で不起訴処分としました。不起訴理由について、千葉地検は「事件に関する一切の事情を考慮した」としています。