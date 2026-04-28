大阪・梅田に期間限定で大阪・関西万博の公式カフェが復活しました。 【写真を見る】「ミャクミャクだらけで楽しい」万博オフィシャルカフェが期間限定復活！GW中の予約は満席…それ以降は？ミャクミャクカラーのソフトクリーム、限定グッズなども大阪・リンクス梅田 27日、リンクス梅田1階にオープンしたのは大阪・関西万博のオフィシャルカフェ。 このカフェは今年2月に4日間だけ営業していたの