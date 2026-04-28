トランプ大統領が出席する夕食会で起きた銃撃事件。逮捕された容疑者は事件前、政権幹部の殺害を予告するメモを家族に送っていたことが分かりました。容疑者は自らを“連邦の暗殺者”とし、政権幹部を役職の高い順に狙うと表明していました。【写真を見る】恐怖と混乱に包まれた会場の様子夕食会で銃撃、トランプ政権幹部の殺害予告スカイニュース記者「発砲があったようです…銃声のような音が確認されています。ホワイトハウス記