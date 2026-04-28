米ABCテレビの深夜トーク番組の人気司会者ジミー・キンメル（58）が、25日に首都ワシントンDCで開催されたホワイトハウス記者協会が主催する夕食会の2日前にこの夕食会を題材にしたトークでメラニア・トランプ米大統領夫人を「もうすぐ未亡人になる」と呼んでジョークを飛ばしたことを受け、トランプ大統領が番組の降板を要求した。夕食会の会場付近で出席していたトランプ大統領や閣僚を狙った銃撃事件が発生し、キンメルのジョー