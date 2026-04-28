年金の「生涯受給額」を最大に増やす戦略があることをご存知だろうか? 一生を左右する「人生最後の賭け」は、年金受給のタイミングをいつにするか決めることと述べるのは、著者の服部貞昭氏。公的年金のあれこれについて徹底解説した書籍『手取りが20万円アップする「退職金」のもらい方』(三笠書房)から一部を抜粋してご紹介。今回のテーマは『手取りが20万円アップする「退職金」のもらい方』。○手取りが20万円アップする「退職