Image: RIVIA_leather こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。iPadと財布だけ持って散歩に出る。そんなミニマルなライフスタイルに似合うのが「本革サコッシュ」です。兵庫県たつの市の本革で仕立てた、日常に寄り添うサコッシュをご紹介します。5cmのマチが支えるiPadとの暮らし Image: RIVIA_leather