ドジャースの山本由伸投手（２７）は２７日（日本時間２８日）に本拠地ロサンゼルスでのマーリンズ戦に先発し、５回を１本塁打を含む５安打４失点、４三振４四球だった。打者２４人に８７球、最速９６・８マイル（約１５５・８キロ）をマーク。防御率２・８７。初回、先頭マーシーにファウルで粘られた９球目が外れて四球で歩かせた。続くストワーズはスプリットで計算通りに二ゴロ併殺打。３番ロペスは２球で追い込むと外角低