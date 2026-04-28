右ヒジの遊離軟骨除去手術で戦列を離れているクローザーのエドウィン・ディアス投手（３２）が２７日（日本時間２８日）にドジャー・スタジアムで心境を語った。５日前に手術を終えたばかりだが「最良のシナリオだよ。今は腕をかなり動かせるようになった。可動域は完全に元通りになったのでうれしいですね。あとはもっと強くなって後半戦に備えたい。抜糸から２週間後には投球を再開したい」と回復ぶりを米メディア「ＥＳＰＮ