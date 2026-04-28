ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手（27）が現地時間27日、本拠地でのマーリンズ戦に先発登板。5回4失点という投球で降板した。中5日でマウンドに上がった山本は先頭打者マーシーを四球で歩かせるも、2番ストワーズを二ゴロ併殺。3番ロペスは3球三振に仕留め、結果的に打者3人で初回を終えた。打線は1回裏にテオスカー・ヘルナンデスの2点適時打で先制。援護を貰った山本は2回表、二塁手アレックス・フリーランドの好守