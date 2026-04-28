Image: Amazon オーバーイヤーに新たな刺客！そのくらいのインパクトを感じたヘッドホンがAnkerからやってきました。オーバーイヤー型シリーズの新モデルとなる「Anker Soundcore Space 2」です。 Anker Soundcore Space 2 16,990円 Amazonで見るPR タイトルでも言ってますが、これコスパちょっとヤバそうなんです。元値は1万6990円ですけど（これでももう