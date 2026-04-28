Zoffを運営するインターメスティックは2026年4月22日、『子どものメガネに関する実態調査』の結果を発表した。同調査は2026年2月26日〜3月2日、全国に居住する25〜59歳の男女800名(小学生の子どもがいる保護者600名、小学校教諭200名)を対象にインターネットで実施した。あわせて、小学校6校より提供を受けた小学生約2,300人分の視力データを基に分析を行った。 小学生の視力データ小学生の視力測定結果小学生2,300人のうち、383人