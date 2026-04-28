“妻の勘”が働いたこと、ありませんか──？ 今回は、筆者の友人が夫に感じた「まさか」の出来事を紹介します。 夫に覚えた違和感 我が家は夫と私の二人暮らし。付き合っていた期間が長いこともあり、いわゆる“阿吽の呼吸”で意思疎通ができる仲です。 そんな私がここ1か月くらい、「なんとなく夫のようすがおかしい」と感じていました。ただ、浮気をしていたり何か隠し事をしたりしているわけではなさそうです。それで