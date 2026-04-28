本拠地マーリンズ戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地マーリンズ戦に「1番・DH」で先発出場。相手監督との笑顔の交流に、反響が広がっている。大谷は打席に入る前、相手ベンチへ笑顔で視線を送り、ヘルメットに軽く触れてあいさつ。マーリンズのマッカロー監督も、はにかみながら応じていた。マッカロー監督は2024年までドジャースで一塁コーチを務めた。同年の大谷の50本塁打＆50盗塁「5