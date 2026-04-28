お笑いタレント・横澤夏子が27日、自身のインスタグラムで子供達と虹を見たことを報告した。 【写真】3人の子供達に話しかける横澤の声が聞こえてきそう 横澤は「虹だーずっと見たかった虹に大騒ぎ!」とし、「ダブルでかかってて2本目を目を凝らして見たのよー!雨の中送り迎えした甲斐があったのよー!」と子供達を送迎していたからこそ虹を見ることができたと投稿した。写真では横澤が3人の子供達を前に