Snow Manの目黒蓮と俳優の高橋文哉が27日、映画『SAKAMOTO DAYS』ファミリー試写会にサプライズ登壇し、憧れの家族像を語った。【動画】目黒蓮＆高橋文哉がサプライズ登場本作は、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）連載の同名漫画の実写映画化。コンビニで働く女性・葵に一目惚れして凄腕の殺し屋を引退し、ふくよかな体型になった主人公・坂本太郎が愛する家族との平和な日常を守るため次々と襲い来る悪党と戦う【日常×非日