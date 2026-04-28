乃木坂４６・金川紗耶の１ｓｔ写真集発売が決定した。２８日までに自身のインスタグラムを更新した金川。「金川紗耶１ｓｔ写真集の発売が決定いたしました！！発売日が６月３０日です！！」とつづり、３枚の写真をアップ。いずれも、旅先での姿など魅力的な側面が伝わってくるカットとなっている。金川は「念願だった写真集を発売することができてとても嬉しいです」と、喜びをあふれさせ、「これからどんどん情報が解禁さ