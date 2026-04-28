◆ファーム・リーグ楽天―巨人（２８日・森林どり泉）巨人は２８日、ファーム・リーグ、楽天戦のスタメンを発表した。先発は育成・園田純規投手。前回登板となった２１日の西武戦（ジャイアンツタウンスタジアム）では１３１球の熱投を見せ完投したが、６失点で敗戦投手となった。２勝目を目指し、この日は山瀬慎之助捕手とバッテリーを組む。打線は２１日の２軍合流後、６試合で打率３割７分５厘と復調の気配を見せている