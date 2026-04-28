卯 MORTISE サウンドアースは、DUNUブランドの開放型ヘッドフォン「卯 MORTISE」を4月30日に発売する。価格は72,800円。 開放型設計により、内部反射や定在波を抑え、伸びやかで自然な音の広がりを実現。「音場の広がりと奥行きを高め、定位は明瞭かつ自然で、開放感のある空間表現を可能にした」という。 ユニットは、極薄のカーボンファイバー振動板を使った、50mmフルレンジダイナミックドライバ