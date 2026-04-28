◆第７１回羽田盃・Ｊｐｎ１（４月２９日、大井競馬場・ダート１８００メートル）３歳ダート３冠初戦に出走を予定していたトリグラフヒル（牡、栗東・大久保龍志厩舎、父ナダル）は、左後肢ハ行を発症したため取り消しとなった。東京シティ競馬（ＴＣＫ）が４月２８日、ホームページで発表した。馬主のサンデーサラブレッドクラブによると、２７日の栗東・ＣＷコースでの調教後に症状が確認されたもので、１週間程度、在厩でケ