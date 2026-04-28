5人組グルーバルグループ・LE SSERAFIMが、2度目のワールドツアー『2026 LE SSERAFIM TOUR 'PURE FLOW'』を開催することを28日、発表した。【写真】キュートなウインクをするLE SSERAFIMのKAZUHA同ツアーは、7月11日、12日の韓国・仁川公演を皮切りに、日本5都市（大阪、神奈川、静岡、宮城、福岡）11公演を含む、アジア・北米・欧州など世界23都市32公演で開催される。日本公演『2026 LE SSERAFIM TOUR 'PURE FLOW' IN JAPAN