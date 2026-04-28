「ドジャース５−４マーリンズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸は五回に逆転３ランを浴び、今季最短となる５回で降板。今季ワーストの４四球を与え、４失点だった。開幕から続いていた連続クオリティスタート（６回以上、３自責点以下）は５試合で止まったが、サヨナラ勝ちで黒星は免れた。初回は直近２登板はいずれも失点していた。この試合も先頭を四球で歩かせたが、次打者をスプリットで二ゴロ併殺。続く