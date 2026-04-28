「ドジャース５−４マーリンズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手が五回に逆転３ランを被弾し、今季最短５回４失点で降板した。しかし、チームがサヨナラ勝ちして黒星は免れた。２−１の五回２死一、二塁だった。山本はヒックスに真ん中低めのスプリットを捉えられ、右翼ポール際へ運ばれた。マウンド上でうつむき悔しさを露わにした。その直前にはヒヤリとする場面があった。五回無死一塁でストワーズの