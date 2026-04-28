午後も関東から西の地域は広い範囲で日差しがあり、最高気温が25℃以上の夏日になる所がありそうです。東北は雨が降り、雷を伴って強まる所がある見込みです。【CGで見る】28(火)〜5月4日(月)全国の週間天気予報関東から西で夏日午後も関東から西の地域では、太平洋側を中心に広く日差しがありそうです。最高気温は25℃前後まで上がる所が多いでしょう。日中は半袖でも過ごせる汗ばむ陽気の所が多くなりそうです。〈火曜日の予想最