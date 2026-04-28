27日(現地時間)、フェネルバフチェがSNS『X』の公式アカウント上でドメニコ・テデスコ監督の解任を発表した。「取締役会議での決議によって、我々はドメニコ・テデスコ監督と彼のスタッフチームとの契約を解除しました。このことに加えて、スポーツディレクターのデヴィン・エゼク氏、フットボールコーディネーターのベルケ・チェレビ氏との契約解除も会議で決議されました。彼らのこれまでの献身ぶりに感謝するとともに、今後の活