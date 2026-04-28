カタール航空は、ドーハと中東主要都市を結ぶ路線の運航を再開する。4月23日からシャルジャ、5月1日からダマスカスとバーレーン、コジコードへの運航を再開する。4月30日までに発券の上、9月15日までの搭乗分の航空券では、予約変更手数料を無料化している。運航便に影響が出た場合、無料での変更や払い戻しが可能となる。