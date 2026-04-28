キャセイパシフィック航空は、5日間限定タイムセールを4月27日から5月1日まで開催する。キャセイ会員の日本発香港・台北・東南アジア行きのビジネスクラス、プレミアムエコノミークラスとエコノミークラス往復航空券を対象として、最大7％（1名あたり最大7,000円）を割り引く。割引コードは「JPTIMESALE」。先着300名限定。出発期間は5月4日から15日まで。割引コードの入力が必要となる。片道、2都市以上、途中降機などは対象外と