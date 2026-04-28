浦田は再三の好守でチームを助けている（C）産経新聞社巨人は週末のDeNA3連戦を勝ち越し、貯金4とし、首位阪神に1.5差とさらに上昇気流をうかがう。週末の試合ではチームにとって嬉しい合流もあった。26日から昨年10月に両股関節手術で調整していた吉川尚輝が1軍に復帰。8回二死満塁の好機に門脇誠にかわって代打で出場、二ゴロに終わった。【動画】とられた森下も悔しそう…浦田の二塁守備の好プレーシーン9回はそのまま吉