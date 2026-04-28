Googleの従業員数百人が2026年4月27日に、スンダー・ピチャイCEOに対し「機密事項においてGoogleのAIを使用する国防総省との取引を拒否する」ことを求める書簡を送ったことが報じられています。Google employees urge CEO to reject Pentagon AI dealhttps://thehill.com/policy/technology/5851425-google-employees-oppose-pentagon-ai-deal/Google employees ask CEO Sundar Pichai to bar classified military AI work - The W