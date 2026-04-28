ニュースのその先を考える記者解説。28日のテーマは「原油の代替調達日本の現状は？」についてです。経済部・岩田明彦記者が解説します。――中東情勢の混乱が始まって、およそ2か月がたちました。課題となっている原油の代替調達や備蓄はどうなっているのでしょうか？■原油の代替調達4・5月の見通しはまず、日本はこれまで9割以上を中東からの調達で賄ってきました。政府は今月、4月の見通しとして、ホルムズ海峡を通らない