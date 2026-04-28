日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）が２８日に放送され、コメンテーターを務めるヒロミがスタジオゲストとの意外な接点を明かした。この日は歌手で俳優の亀梨和也がスタジオ生出演。トークが「大人になったと感じた瞬間」に発展するとヒロミは「もう今度６２（歳）ですからね。だからカメ（亀梨）とかの成長を見ると大人になったなと思うよ。子どもの時から知ってるから。カメが大人に