モニクルフィナンシャルは、2026年4月24日、20歳以上の男女700名を対象に実施した「健康と医療費に関するアンケート」の結果を発表した。本調査は2026年3月9日〜15日の期間、クロス・マーケティング QiQUMOを利用したインターネット調査にて実施された。○時代に合わせた制度見直し、しかし認知度には大きな課題高額療養費制度の改正を知っているか2026年からの高額療養費制度の自己負担上限額引き上げについて、「改正されること