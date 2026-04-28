家族間や友人間など、高額な宝石や指輪などを低価格で譲ってもらうこともあるでしょう。高価な物品を低価格で譲渡してもらった場合、贈与税の課税対象になる可能性があります。課税されているにもかかわらず無申告でいると、追加で税金が課される場合もあるため注意が必要です。 今回は、お金を支払っていても贈与税が課される場合がある理由や、申告忘れによる追加の税金などについてご紹介します。低価格でもらった指輪な