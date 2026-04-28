「Qoo10」を運営するeBay Japanは、2026年4月24日、全国の働く20代〜60代の男女500名を対象に実施した「働く男女の疲れとケアに関する調査」の結果を発表した。本調査は2026年3月11日〜12日の期間、I&Othersと共同で、ストレス社会における疲労度や対処法、応援の効果についてインターネット調査にて実施された。○働く男女の約半数が疲れを実感。20代の4人に1人が「身体がとても疲れている」今、身体は疲れているか今、心は疲