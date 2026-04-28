メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県の東三河地域に水を供給し、去年8月から節水対策を実施していた豊川用水で、28日、節水対策が解除されました。 節水対策の解除を受け豊橋市役所では、市民に節水を呼びかける懸垂幕が取り外されました。 「節水対策へのご協力ありがとうございました」（豊橋市上下水道局 営業課長補佐 間坂浩明さん） 豊川用水の節水対策は去年8月から実施されました。 水源の宇連ダムの貯水