日本人を含む外国人観光客が、再び韓国へ向かっている。韓国文化体育観光部によると、2026年第1四半期に韓国を訪れた外国人観光客は476万人だった。【調査】「海外韓流実態調査」10年データで見えた“スターの固定化”前年同期比23％増で、第1四半期としては過去最多。3月単月でも206万人に達し、月間ベースの過去最多を更新した。なかでも日本人観光客の存在感は大きい。1〜3月の訪韓外国人観光客のうち、日本人は94万人で、中国