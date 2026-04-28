セブン‐イレブンは、創業52周年を記念した「創業感謝祭」の一環として、「感謝割り」第2弾を実施する。期間は5月7日から9日までの3日間で、各日午前5時から11時までの朝限定。対象のパン6品を各100円(税抜)で販売する。今回の企画では、4月にリニューアルした商品を含む人気の菓子パン･惣菜パンをラインアップ。朝食需要を意識し、手軽に楽しめる価格で提供する。【値下げとなるパン６種の画像はこちら】〈対象商品(価格表記は税