【モデルプレス＝2026/04/28】タレントの辻希美が4月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男への弁当を公開した。【写真】38歳5児のママタレ「星形ポテトもタコさんウインナーも可愛い」高1長男への手作り弁当◆辻希美、手作り弁当公開辻は「＃高一弁当」とハッシュタグを添えて「今日もお弁当作りからスタートしてます」とコメントし、曲げわっぱの弁当箱の真ん中にメインのおかず、脇に卵焼きやスパゲッティ、タコの形に