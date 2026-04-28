【音霊魂子 和武装Ver.】 予約期間：4月28日～8月5日 2027年5月 発売予定 価格：28,600円 デザインココは、フィギュア「音霊魂子 和武装Ver.」を2027年5月に発売する。予約期間は8月5日まで。価格は28,600円。 本製品は、viviONが運営するVTuberグループ「あおぎり高校」に所属する「音霊魂子」さんを、「あおぎり高校 POP UP SHOP in TSUTAYA 京都I