【アリサ・ミハイロヴナ・九条】 2027年2月 発売予定 価格：21,800円 グッドスマイルアーツ上海は、フィギュア「アリサ・ミハイロヴナ・九条」を2027年2月に発売する。価格は21,800円。 本商品はTVアニメ「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」より制服姿の「アリサ・ミハイロヴナ・九条」を1/7スケールフィギュア化したもの。 容姿端麗成