世界中の様々な研究機関や研究者が証明してきた科学的根拠をヒントに、生産性をアップできるコツをレクチャー。脳が自然と活性化される環境を整えてあげることいつも仕事の時間やタスクに追われて、自分磨きの時間を捻出できない…。「それは情報過多と整理不足で、脳がキャパオーバーな状態になっているから」と、言語学者の堀田秀吾さん。「そもそも脳は非常に燃費が悪い臓器なんです。新しいことを始めたり、複数の選択肢からつ