【レゴ エディションセット FIFAワールドカップ 公式トロフィー】 3月1日発売 価格:26,980円 【レゴ エディションセット サッカーボール】 3月1日発売 価格:26,980円 レゴは6月15日より開催されるFIFAワールドカップ2026にあわせ様々な商品を展開している。 その中でも「レゴ エディションセット FIF